В Кремле оценили идею Трампа о перезаключении ДРСМД

Вашингтон предлагает выработать новое соглашение, которое включало бы в себя Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал идею привлечения третьих стран к договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он заявил, что каких-либо конкретных инициатив от Вашингтона по этому поводу в Москве не получали.

— Мы и ранее слышали заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору, — напомнил представитель Кремля. — Насколько это реалистично, мы не знаем. Конкретных инициатив от американских партнёров мы не получали.

Песков добавил, что российская сторона с предложениями в этой сфере выступать больше не собирается, "ибо делала это уже неоднократно".

Напомним, 2 февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Владимир Путин пообещал, что Кремль зеркально ответит на действия США. Позже Трамп сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность выработать новое соглашение по ДРСМД, которое включало бы в себя Китай.