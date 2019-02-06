Песков заявил, что у России нет претензий к Януковичу

Россия не имеет претензий к бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, к нему нет никаких претензий со стороны Российского государства, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о юридических основаниях нахождения Януковича в РФ и необходимости оформления соответствующих документов, представитель Кремля отметил, что "не думает, что на него это распространяется".

Песков добавил, что Янукович является бывшим украинским лидером. Тем не менее, пресс-секретарь российского лидера обещал уточнить, в каком юридическом статусе Янукович находится в России.