Песков назвал тревожными данные об уголовном деле против Медведчука на Украине

В Кремле сочли тревожной информацию об уголовном деле в отношении лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, которое завели в Незалежной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это можно сравнить с очередной политический репрессией.

— В любом случае информация о возбуждении или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной. Если это произойдёт, то это будет очередная политическая репрессия, — отметил Песков.

Как уже сообщал Лайф, накануне против Медведчука было заведено дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". В Совете Федерации РФ усомнились в правильности предъявленных обвинений.