Песков переадресовал Васильевой вопрос о "непатриотичном" учебнике по экономике

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Песков переадресовал Васильевой вопрос о "непатриотичном" учебнике по экономике

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Фото © Pixabay

Одно из учебных пособий было исключено из федерального перечня из-за отсутствия материалов, "формирующих чувство гордости за страну".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что учебник "Экономика" для 10–11-х классов не был включён в ФПУ за "непатриотизм" — в связи с отсутствием материалов об импортозамещении.

— Вопрос специфический, поэтому нужно адресовать его в Министерство просвещения, — рекомендовал представитель Кремля.

О претензиях к учебному пособию сообщил в среду "Коммерсант". Речь идёт об учебнике "Экономика" для 10–11-х классов за авторством доктора наук Игоря Липсица.

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