Проблемы с управлением и тормозами. Fiat Chrysler отзывает около 882 тысяч машин

Компании известно о восьми случаях аварий из-за неполадки с рулевым управлением и одном случае травмирования.

Итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler отзывает по всему миру около 882 тысяч автомобилей из-за проблем с рулевым управлением и тормозной системой. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Отзыв затрагивает около 660 тысяч пикапов Ram 2500 и Ram 3500 2013–2017 модельных годов, 574 тысячи из которых были проданы на территории Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что из-за дефекта в машинах может отказать рулевое управление. Компании известно о восьми случаях аварий из-за этой неполадки и одном случае травмирования.

Также компания отозвала 222 тысячи пикапов Ram 1500 2019 модельного года, в которых обнаружились неполадки с педалью тормоза. Fiat Chrysler обязуется бесплатно устранить все дефекты.