Скворцова заявила о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ в 43 регионах России

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Скворцова заявила о превышении эпидпорогов по гриппу и ОРВИ в 43 регионах России

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 43 российских регионах. Об этом в беседе с Лайфом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Это обычное сезонное колебание заболеваемости. Сейчас уже действительно в 43 регионах эпидпорог превышен. Мы надеемся на среднюю интенсивность процесса с учётом большого количества привитых, — сказала она.

Ранее Скворцова дала россиянам советы, как избежать заражения гриппом.

По данным Роспотребнадзора, грипп этой зимой уже буйствует в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Вспышки гриппа были отмечены в Грузии, где зафиксировано пять летальных исходов, а на Украине более 25 случаев заболевания гриппом закончились смертью пациентов.

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