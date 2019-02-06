Друзья и газеты в помощь. Только 10% россиян ищут работу через Интернет

В статистике указано, что 76% жителей России имеют доступ к Сети и 78% из них пользуются соцсетями.

Только 10% россиян в возрасте от 15 до 74 лет ищут работу через Интернет. Результаты исследования опубликовали эксперты Росстата, Минкомсвязи и НИУ ВШЭ в сборнике "Цифровая экономика".

В статистике говорится, что 76% жителей России пользуются Интернетом, у 78% из них есть аккаунты в соцсетях. Звонят через Интернет 49%, 44% используют электронную почту. Чаще всего Сетью пользуются россияне в возрасте от 15 до 45 лет.

53% пользователей Рунета скачивают либо смотрят или слушают онлайн фильмы, музыку, изображения и другой контент. Чаще всего люди, не пользующиеся Интернетом, объясняли свой выбор отсутствием необходимости, желания или интереса. За такой вариант проголосовали 70,1% опрашиваемых.

Онлайн-образованием занимаются только 4% россиян, финансовые операции совершает 31% жителей страны. Помимо того, 29% делают покупки онлайн.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" назвали самые большие страхи российских пользователей Сети.