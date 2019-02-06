В Москве запустили первые поезда "Иволга", разработанные для МЦД

Два поезда "Иволга", которые были разработаны для Московских центральных диаметров, начали перевозить пассажиров на участке Москва — Одинцово Белорусского ж/д направления. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
На Белорусском направлении курсируют электропоезда, которые запустят на МЦД. "Иволги" выполняют экспресс-рейсы между Одинцово и Белорусским вокзалом... "Иволги" следуют без остановок на промежуточных станциях, время в пути — 21 минута
ЦППК
В перспективе эти шестивагонные поезда будут ходить по первым двум Московским центральным диаметрам, где движение будет запущено в конце 2019 — начале 2020 года. В "Иволгах" отсутствуют тамбуры, вагоны оборудованы широкими дверями, в дверных проёмах установлены тепловые пушки, в салонах — система климат-контроля. Электропоезда также оснащены Wi-Fi и USB-розетками.
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