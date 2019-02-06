Песков пообещал узнать о ситуации с участником "Свидетелей Иеговы"

По мнению представителя Кремля, у следствия были серьёзные основания для вынесения приговора датчанину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать о ситуации со сторонником религиозной организации "Общество свидетелей Иеговы"* из Дании, которого приговорили в России к шести годам колонии за экстремизм.

— Я, к сожалению, не знаю деталей, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Я уточню, — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь предположил, что у следователей должны быть серьёзные аргументы для такого обвинения, а "просто за исповедование религии это не могли сделать".

— По всей видимости, были какие-то аргументы. И, по всей видимости, были какие-то поводы для обвинения, — добавил он.

По данным СМИ, последователь "Общества свидетелей Иеговых" из Дании Деннис Кристенсен был приговорён судом в Орле к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.