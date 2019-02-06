Стивен Сигал не собирается переезжать на ПМЖ из Подмосковья в Краснодар

Имеющий гражданство России американский актёр Стивен Сигал не намерен переезжать на постоянное место жительства в Краснодарский край из Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала в России Анара Рейбанда.
— У него есть планы развивать бизнес в разных уголках России, но это совершенно не значит, что он собирается куда-то переезжать, — сказал он.
Ранее стало известно, что Сигал выбирает, куда лучше переехать — в приморский Геленджик или в краевой центр — Краснодар. Сообщалось, что американский актёр якобы устал от климата Московской области.
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