Стивен Сигал не собирается переезжать на ПМЖ из Подмосковья в Краснодар

По словам представителя актёра, у Сигала есть в планах развивать бизнес в разных уголках России, но это не говорит о переезде.

Имеющий гражданство России американский актёр Стивен Сигал не намерен переезжать на постоянное место жительства в Краснодарский край из Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Сигала в России Анара Рейбанда.

— У него есть планы развивать бизнес в разных уголках России, но это совершенно не значит, что он собирается куда-то переезжать, — сказал он.

Ранее стало известно, что Сигал выбирает, куда лучше переехать — в приморский Геленджик или в краевой центр — Краснодар. Сообщалось, что американский актёр якобы устал от климата Московской области.