Македония и НАТО подписали протокол о вступлении республики в альянс

Послы 29 государств Североатлантического альянса и Македонии подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе протокол о вступлении этого государства в организацию. Подписание состоялось в присутствии генсека альянса Йенса Столтенберга и главы Министерства иностранных дел Македонии Николы Димитрова, сообщает ТАСС.

Протокол будет передан для ратификации сначала странам альянса, а уже после его сможет ратифицировать сама Македония. Ожидается, что процедура завершится уже в 2019 году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на декабрьском саммите альянса в Лондоне.

Для вступления в организацию Македонии пришлось сменить название на "Республику Северная Македония".