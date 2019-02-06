За преследование следователя. СК возбудил дело на правоохранителей Украины

В СКР отметили, что Киев отказал в правовой помощи России и возбудил уголовное дело в отношении российского следователя.

Следственный комитет России завёл в отношении украинских правоохранителей уголовное дело за преследование российского следователя, который работает с делом бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и депутата Верховной рады, бывшего лидера группировки "Правый сектор"* Дмитрия Яроша. Об этом сообщается на сайте СК.

— В их действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя СК РФ, осуществляющего уголовное преследование четырех граждан Украины <..> за события, связанные с деятельностью незаконных вооруженных формирований в период 1994-1995 годов на территории Чеченской Республики, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские следователи получили доказательства причастности Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша к деятельности бандформирований.

В СКР отметили, что Киев отказал в правовой помощи России и возбудил уголовное дело в отношении российского следователя.

Сейчас следователи устанавливают, кто причастен к незаконному уголовному преследованию российского следователя. Дело заведено по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.