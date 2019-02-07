Дом культуры открестился от детей, погибших в ДТП с автобусом под Калугой

Ребята попали в аварию по дороге на конкурс в местную филармонию. Но кто посадил их на автобус, который эксплуатировался более 30 лет и не имел ремней безопасности, никто не знает.

Автобус с детской танцевальной группой перевернулся по пути из Ярцево в Калугу ещё 3 февраля. Всех семерых погибших уже похоронили, а следствие до сих пор выясняет, кто же должен был отвечать за безопасность детей в дороге. Чтобы выяснить подробности, Лайф договорился о встрече с директором местного Дома культуры, где занимались дети. Однако вместо неё к журналистам вышла заместитель директора Тамара Борисова. Сперва она попросила съёмочную группу "пару минут подождать снаружи", а затем неожиданно передумала, пулей вылетев из кабинета. При этом она стала представляться другим именем и утверждала, что ни о каком интервью она знать не знает.

Единственной, кто оказался готов поговорить о трагедии, стала ведущий методист Дома культуры Лариса Ломакина. Она не стала бегать от журналистов по этажам, но её коллеги всё равно попытались сорвать интервью.

Отметим, что в автобусе находились дети из двух творческих коллективов — местного Дома культуры и частного клуба "Вертим". В мэрии Ярцева заявили, что поездку на конкурс организовывала не городская администрация, а руководство организации "частников". Местные журналисты позвонили её директору Ивану Миронову, но тот заявил, что и клуб не при делах — якобы поездку организовывали сами родители.