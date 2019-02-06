Прокуратура проверит школу, где учитель пригрозила пустить детей "на колбасу"

Ранее родители пожаловались на то, что завуч местного учебного заведения пригрозила пустить школьников "на колбасу".

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить школу, в которой педагог оскорбляет учеников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Поручил (...) организовать проверку в связи с размещённой в ряде средств массовой информации и социальных сетях аудиозаписью, на которой педагог одной из казанских школ оскорбляет учащуюся, — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в ходе проверки будут выясняться все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о наказании.

Ранее в Сеть попала аудиозапись, на которой учитель кричит на старшеклассников, плохо написавших пробный ЕГЭ, и оскорбляет одну из учениц. Родители также пожаловались, что она называет детей дебилами и грозится пустить их "на колбасу".