За журналистами, которые искали виновных в гибели детей, устроили слежку — фото

Неизвестные на автомобиле следили за съёмочной группой Лайфа, выясняющей обстоятельства трагедии на трассе под Калугой.

Пока в Ярцево хоронили жертв резонансного ДТП с автобусом, в котором погибли дети, за съёмочной группой Лайфа следили неизвестные на автомобиле УАЗ. Подозрительная машина преследовала журналистов по дороге на местное кладбище. Когда группа остановилась,чтобы проверить, действительно ли за ними "хвост", УАЗ тоже остановился и ещё некоторое время следил за группой.

Мы попытались выяснить, кому принадлежит этот автомобиль. Однако ни в одной из баз данных не нашлось никакой информации о его владельце. Обычно так бывает, если машина совсем новая либо когда данные о ней специально удалили из базы.