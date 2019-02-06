Дальний Восток получит более 65 млрд рублей на строительство социальных объектов

Как заявил полномочный представитель президента РФ в регионе, строительство объектов должно быть завершено до 2021 года.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на строительство объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке будет выделено более 65 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Трутнев пояснил, что на эти средства до 2021 года планируется построить 22 больницы, 33 спортивных объекта и 10 домов культуры. Он отметил, что строительство части из них уже завершено.

— На эти цели выделено на три ближайших года в федеральном бюджете 65,2 млрд рублей, — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее Трутнев рассказал о работе над созданием финансового центра на острове Русский.