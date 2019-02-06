Путин выступает на форуме "Деловая Россия" — видеотрансляция

Президент России Владимир Путин выступает на форуме "Деловая Россия". Основной темой мероприятия является роль частного бизнеса в реализации крупных нацпроектов. Лайф ведёт видеотрансляцию с форума.
В форуме принимает участие более полутора тысяч человек, в числе которых представители профильных министерств и ведомств, руководители регионов России, бизнесмены и эксперты. Они обсудят меры по развитию предпринимательства, повышению производительности труда, улучшению системы образования и многое другое.
Мероприятие проходит в Московском международном Доме музыки.
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