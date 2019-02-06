Путин поручил сформировать стимулы для инвесторов в стартапы

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и "Деловой России" сформировать стимулы для людей, вкладывающих свои средства в стартапы.

— Важно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства, — сказал Путин на форуме "Деловая Россия".

Глава государства поручил представить соотвествующие предложения в короткие сроки. Он добавил, что считает целесообразным укрепить правовую защиту интеллектуальной собственности и сформировать привлекательные условия для регистрации патентов в РФ.