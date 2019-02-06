Сообщения о голодных обмороках школьников в Кузбассе не подтвердились

Специальная комиссия провела проверки восьми учебных заведений в шести районах города.

Сообщения о голодных обмороках в школах Кузбасса не подтвердились после проверки, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын на встрече с губернатором Сергеем Цивилёвым.

— В тех школах, где побывала комиссия, фактов голодных обмороков у детей выявлено не было, — сказал Кислицын.

Цивилёв спросил, откуда поступили сообщения о голодных оброках, и Кислицин ответил, что получил анонимные обращения от местных жителей. Он заявил, что был обязан проверить данные сообщения.

Губернатор попросил омбудсмена обязательно передавать сведения ему о каждом подобном случае и назвал доведение детей до голодных обмороков уголовным деянием.

Напомним, Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках у местных школьников, после Сергей Цивилёв поручил провести проверку.