Число погибших при пожаре в "звёздном доме" в Москве возросло до девяти

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Число погибших при пожаре в "звёздном доме" в Москве возросло до девяти

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На месте пожара в "звёздном доме" на Большой Никитской в центре Москвы нашли тело девятого погибшего. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что работы по разбору завалов в сгоревших квартирах всё ещё продолжаются.

Официально информацию о девятой жертве крупного пожара пока не подтверждали.

4 февраля в историческом здании в Москве загорелась квартира, принадлежащая дочери Юрия Башмета Ксении. Предварительной причиной назвали неисправность электрооборудования. Ранее сообщалось о восьми погибших, в том числе о двух детях.

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