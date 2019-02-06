Число погибших при пожаре в "звёздном доме" в Москве возросло до девяти

На месте пожара в "звёздном доме" на Большой Никитской в центре Москвы нашли тело девятого погибшего. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что работы по разбору завалов в сгоревших квартирах всё ещё продолжаются.

Официально информацию о девятой жертве крупного пожара пока не подтверждали.

4 февраля в историческом здании в Москве загорелась квартира, принадлежащая дочери Юрия Башмета Ксении. Предварительной причиной назвали неисправность электрооборудования. Ранее сообщалось о восьми погибших, в том числе о двух детях.