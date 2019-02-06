Медведев освободил от должности директора "Артека"

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Медведев освободил от должности директора "Артека"

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Алексей Каспржак. Фото: © РИА Новости/Иван Климычев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Алексея Каспржака от должности директора детского центра "Артек" по его просьбе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Временное исполнение обязанностей директора "Артека" возложено на замдиректора по строительству учреждения Константина Федоренко.

О своём уходе с поста Каспржак заявил в декабре 2018 года. Он возглавлял "Артек" с 2014 года.

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