На Урале двое полицейских пострадали от непроизвольного выстрела при задержании

Наряд ППС прибыл в одну из квартир, где проходило шумное застолье с распитием спиртных напитков, а потом один из пьяных дебоширов набросился на полицейского.

В Екатеринбурге при задержании пьяных дебоширов пострадало два сотрудника полиции из-за непроизвольного выстрела.

Инцидент произошёл вечером 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир большая компания распивает спиртные напитки, шумит, курит и не реагирует на замечания соседей. Прибывший на место наряд ППС обнаружил на месте компанию из трёх человек: двух пьяных мужчин и одной женщины.

Компания игнорировала требования сотрудников правоохранительных органов, а один из них отказался вынимать руки из карманов, несмотря на многочисленные просьбы полицейских. Опасаясь за свою жизнь, полицейский достал пистолет, и в тот же момент на него набросился один из пьяных дебоширов.

— В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел, в результате чего полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти. Рикошетом пули его напарнику 1985 года рождения также причинена травма, угрозы их жизни нет. Нападавший на представителей МВД и двое других участников дебоша задержаны, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Жизням полицейских ничего не угрожает. Собранные материалы по данному факту будут переданы в региональный Следственный комитет.