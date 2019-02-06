Путин может внести предложения в послание ФС после встречи с "Деловой Россией"

Читайте также

Путин может внести предложения в послание ФС после встречи с "Деловой Россией"

6

Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что после встречи с "Деловой Россией" может внесли предложения в своё послание Федеральному собранию.

— Надеюсь, что сегодняшняя наша встреча будет полезной и поможет мне сформулировать даже определённые предложения и идеи в послании этого года, — отметил президент.

Глава государства добавил, что также надеется и на то, что на сегодняшнем форуме удастся найти практические решения по значимым для бизнеса и государства вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства начал работу над посланием Федеральному собранию.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×