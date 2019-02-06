В стиле аллегро. Путин призвал правительство и бизнес работать бодрее

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В стиле аллегро. Путин призвал правительство и бизнес работать бодрее

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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин на форуме "Деловая Россия" призвал Правительство РФ и бизнес работать бодрее.

Наша встреча проходит в Доме музыки. Трудно избежать аналогии. Есть сравнения, но мы знаем, что ситуация в мире развивается энергично, быстрыми темпами, мы в таком стиле с вами должны работать, в стиле аллегро

Владимир Путин

Аллегро (итал. allegro, переводится как весело, бодро, радостно) — стиль в музыке, характеризующийся высокой скоростью исполнения.

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