В стиле аллегро. Путин призвал правительство и бизнес работать бодрее

Президент России Владимир Путин на форуме "Деловая Россия" призвал Правительство РФ и бизнес работать бодрее.
Наша встреча проходит в Доме музыки. Трудно избежать аналогии. Есть сравнения, но мы знаем, что ситуация в мире развивается энергично, быстрыми темпами, мы в таком стиле с вами должны работать, в стиле аллегро
Владимир Путин
Аллегро (итал. allegro, переводится как весело, бодро, радостно) — стиль в музыке, характеризующийся высокой скоростью исполнения.
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