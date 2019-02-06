Путин предложил ввести льготу по НДФЛ на прибыль с контролируемых инокомпаний

Президент России Владимир Путин предложил на год освободить граждан от уплаты налога на доход физлиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний. С таким заявлением глава государства выступил на форуме "Деловая Россия".

По словам российского лидера, освобождение от уплаты НДФЛ возможно при условии, если эти граждане станут налоговыми резидентами РФ.

Ранее, выступая на форуме "Деловая Россия", глава государства предложил продлить на год амнистию капитала для ряда бизнесменов.