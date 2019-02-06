Власти Хакасии отказались раскрывать абсолютный размер премий чиновникам

Правительство Хакасии не стало раскрывать абсолютный размер премий чиновникам региональной исполнительной власти в ответ на запрос депутата республиканского Верховного совета Дениса Бразаускаса. Об этом сообщается в ответе и.о. зампреда Правительства Хакасии Татьяны Курбатовой на запрос депутата, информирует ТАСС.

Ранее в местных СМИ появилось фото документа о премировании членов правительства республики. Всего в списке было 14 фамилий, это руководители и и.о. глав республиканских ведомств. Из документа, подписанного главой республики Валентином Коноваловым, следует, что размер премии составил 200% от месячного содержания.

Другим постановлением была премирована замглавы региона — руководитель представительства республики в столице Юлия Исмагилова. Премия была выдана за выполнение поручений главы региона, её размер — 300% от оклада. Представители властей региона отметили, что премии были выписаны законно, но с января этого года их планируется сократить. Депутат Бразаускас направил в правительство документ с просьбой раскрыть абсолютный размер премии.

— Нарушение законодательства РФ в области персональных данных влечёт административную ответственность, — говорится в документе, также сообщается, что, согласно ФЗ "О противодействии коррупции", декларации о доходах и имуществе чиновников публикуются на сайте правительства республики каждый год.

В начале прошлого года из-за высокого государственного долга Хакасия при предыдущем главе Викторе Зимине была переведена на внешнее казначейское сопровождение. Долг республики составлял тогда 24,6 миллиарда рублей, на 1 декабря он снизился до 21,8 миллиарда. Дефицит регионального бюджета в ушедшем году составил 1,8 миллиарда рублей, в 2019 году он запланирован на уровне 2,1 миллиарда.