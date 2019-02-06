"Идеальная красотища". Отец Нурмагомедова поблагодарил Кадырова за "мерседес"

Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что презент был торжественно вручён во время тренировки.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поблагодарил президента Чечни Рамзана Кадырова за подаренный ему "мерседес" и назвал авто "идеальной красотищей".

Тренер рассказал, что презент от главы Чечни ему вручили на тренировке. В зале было около 80 человек и все аплодировали.

— Идеальная красотища! (…) Я счастлив и благодарен! Всю жизнь я за рулём, но такой подарок от президента — это счастье, — сказал Нурмагомедов.

Он также отметил, что был лично знаком с покойным отцом Рамзана Кадырова и часто присутствовал на их совместных тренировках с Хабибом.

Ранее о презенте Рамзана Кадырова сообщил сам Хабиб Нурмагомедов в своём "инстаграме".