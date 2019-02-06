Путин: Национальные проекты должны стать стимулом для бизнеса России

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Путин: Национальные проекты должны стать стимулом для бизнеса России

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Владимир Путин. Фото: © L!FE / Павел Баранов

Национальные проекты должны стать стимулом для бизнеса России. Об этом, выступая на форуме "Деловая Россия", заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что об этом он говорит постоянно.

— Я об этом постоянно говорю и уверен, что вы с этим согласны: нам нужен этот прорыв, — сказал Путин.

По словам Путина, это является основной целью, достигнув которую, "мы сможем решить то, ради чего живём и работаем, — обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан нашей страны".

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