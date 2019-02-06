Путин считает возможным расширять опыт краткосрочного въезда в Россию без виз

По словам российского лидера, этот опыт нужно обобщать и расширять как на Дальнем Востоке, так и в других регионах.

Президент России Владимир Путин считает возможным расширять опыт краткосрочного въезда иностранных туристов в Россию без виз. Такое мнение он высказал на форуме "Деловая Россия".

— Нужно переходить, конечно, к более широкому использованию электронных виз, это точно. Всё это находится в работе, — сказал Путин, приведя в пример Санкт-Петербург, где действует краткосрочное безвизовое пребывание иностранцев.

Президент отметил, что разделяет такие идеи, но необходимо "преодолевать позицию" правоохранителей и МИД. Тем не менее, по его словам, российские власти продолжат двигаться по этому направлению дальше — "постепенно и аккуратно".

— Мы живём в сложном мире, и мы должны понимать, что... восторг иностранных гостей, он не разделяется официальными органами этих государств, — сказал Путин.

Глава государства пояснил, что во время чемпионата мира в Россию приехало немало людей под видом болельщиков, которым футбол был не нужен.

— Они через нашу страну пытались проникнуть в соседние государства, в том числе в страны Евросоюза, — добавил он.