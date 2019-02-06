Янукович считает недопустимым вмешательство украинских властей в дела Церкви

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Янукович считает недопустимым вмешательство украинских властей в дела Церкви

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Виктор Янукович. Фото: © Pikabu

По словам Януковича, всё, что произошло с Церковью на Украине, было сделано для разделения государства.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает недопустимым вмешательство Киева в дела Церкви.

Янукович подчеркнул, что Церковь всегда была отделена от государства и никто из президентов Украины за всю её историю не позволял себе лезть в церковные дела.

— Всё то, что произошло в Украинской православной церкви, было направлено не на снижение напряжённости, не на поиски объединения государства, а на разделение, на вражду, на ненависть, — сказал он журналистам.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.

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