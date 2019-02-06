Для улучшения делового климата. Путин призвал снять барьеры для бизнеса

Читайте также

Для улучшения делового климата. Путин призвал снять барьеры для бизнеса

11

Фото:© L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для улучшения делового климата в стране нужно снять барьеры для бизнеса. Кроме того, компаниям РФ нужно укреплять свои позиции на внутреннем и мировых рынках.

— Нужно сосредоточиться на нескольких важнейших направлениях. И первое — это последовательное снятие барьеров, ... качество нашего делового климата должно соответствовать масштабу задач, которые стоят перед Россией, — отметил глава государства.

Ранее Путин отмечал, что может внести предложения в послание Федеральному собранию после сегодняшнего форума.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×