Для улучшения делового климата. Путин призвал снять барьеры для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для улучшения делового климата в стране нужно снять барьеры для бизнеса. Кроме того, компаниям РФ нужно укреплять свои позиции на внутреннем и мировых рынках.

— Нужно сосредоточиться на нескольких важнейших направлениях. И первое — это последовательное снятие барьеров, ... качество нашего делового климата должно соответствовать масштабу задач, которые стоят перед Россией, — отметил глава государства.

Ранее Путин отмечал, что может внести предложения в послание Федеральному собранию после сегодняшнего форума.