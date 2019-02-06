Путин заявил, что строительный рынок должен быть прозрачным и надёжным

Строительный рынок в России должен быть прозрачным и надёжным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Деловая Россия".

— Это непростая задача. Но не буду вдаваться в детали, не все здесь стройкой занимаются, — сказал Путин.

Глава государства также заявил о необходимости вводить современные способы финансирования через банки. При этом Путин не исключил, что все банки готовы к объёмам работ, которые запланировали.