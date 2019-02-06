Янукович: Порошенко будет пытаться выиграть выборы любой ценой

По мнению бывшего украинского президента, действующая власть будет использовать все возможные ресурсы, включая фальсификации.

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко ради победы на выборах готов использовать любые средства, в том числе и фальсификации.

По мнению Януковича, действующая власть будет "любой ценой" использовать все имеющиеся у них ресурсы, включая административные, а также различные технологии, которые позволят подделать итоги голосования.

— Потому что без фальсификации победить на этих выборах представителю власти, прямо скажу, президенту Порошенко, невозможно, — заявил политик, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

ВЫборы президента Украины состоятся 31 марта.