СК опроверг информацию о девятом погибшем при пожаре в "звёздном доме" в Москве

В ГСУ СК по Москве опровергли информацию о том, что на месте пожара на Большой Никитской улице нашли тело девятого погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Юлию Иванову.

— Информация о том, что число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до девяти, не соответствует действительности, — прокомментировала она.

Как уже сообщал Лайф, 4 февраля в историческом здании в Москве загорелась квартира дочери Юрия Башмета. Предварительной причиной назвали неисправность электрооборудования. Ранее сообщалось о восьми погибших, в том числе о двух детях.