"Ребёнок счастлив". Мама девочки из Приморья рассказала о щенке — подарке Путина

Президент России Владимир Путин подарил девочке-аутисту из Приморья щенка золотистого ретривера. Лайф связался с мамой маленькой Вероники Ольгой.
Мы хотели собаку давно. У Вероники аутизм. Сложно было выделить деньги на собаку, так как всё уходит на лечение. Решили попросить президента о подарке. И сегодня приехал вице-губернатор Приморского края и подарил ретривера
Ольга Уваева
По словам Ольги, подарок стал сюрпризом для семьи. Вероника была счастлива щенку, в её глазах был восторг, отметила мама.
Она бегает и играется с собакой, носится. Ребёнок счастлив. Мечта осуществилась. Даже не знаю, о чём дочь теперь может мечтать. Огромное спасибо президенту за подарок! Это большое счастье для нас!
Ольга Уваева
Мама девочки сообщила, что щенка назвали Юки.
Напомним, ранее стало известно, что исполнилась мечта маленькой девочки из Приморского края — президент подарил ей щенка.
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