Янукович прокомментировал вынесенный против него приговор на Украине

Он отметил, что это решение суда не имеет ничего общего с законом и было принято оно под диктовку действующих украинских властей.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что приговор против него является незаконным и был вынесен под давлением нынешних властей страны.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по факту "госизмены и пособничества в ведении агрессивной войны".

— Приговор был написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, было беспрецедентным, приговор не имеет ничего общего с законом — сплошные нарушения уголовно-процессуального кодекса, всё построено на лжи и ненависти, — сказал он журналистам.

Аналогичной точки зрения придерживается экс-премьер Украины Николай Азаров, который выразил мнение, что данный приговор с лёгкостью можно обжаловать абсолютно в любом европейском суде.