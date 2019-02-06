Янукович прокомментировал вынесенный против него приговор на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что приговор против него является незаконным и был вынесен под давлением нынешних властей страны.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по факту "госизмены и пособничества в ведении агрессивной войны".
— Приговор был написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, было беспрецедентным, приговор не имеет ничего общего с законом — сплошные нарушения уголовно-процессуального кодекса, всё построено на лжи и ненависти, — сказал он журналистам.
Аналогичной точки зрения придерживается экс-премьер Украины Николай Азаров, который выразил мнение, что данный приговор с лёгкостью можно обжаловать абсолютно в любом европейском суде.
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