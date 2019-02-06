Путин призвал наладить систему коммуникации между врачом и аптекой

Российский лидер отметил, что такой механизм призван защитить людей от фальсификаций.

Президент России Владимир Путин призвал наладить электронный обмен информацией между врачом и аптекой.

— Нужно наладить соответствующие электронные обороты информацией между лечебным заведением, врачом, который выписывает рецепт, и аптекой. Пока такой системы нет, — сказал Путин.

По его словам, механизм, связанный с электронным распространением рецептурных препаратов, призван защитить от фальсификаций и жульничества. Путин подчеркнул, что как только такая система появится, можно уже обсуждать развитие доставки рецептурных медикаментов.

— Сейчас в Государственной думе, по-моему, в первом чтении уже прошёл законопроект о такой электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта, — сказал Путин.

В связи с этим российский лидер призвал депутатов ускорить процесс принятия законопроекта, чтобы на её основе создавать "электронную систему обмена информацией между лечебными заведениями и аптечной сетью".

Ранее Владимир Путин пообещал господдержку при строительстве спортивных объектов.