Путин призвал наладить систему коммуникации между врачом и аптекой

Президент России Владимир Путин призвал наладить электронный обмен информацией между врачом и аптекой.
— Нужно наладить соответствующие электронные обороты информацией между лечебным заведением, врачом, который выписывает рецепт, и аптекой. Пока такой системы нет, — сказал Путин.
По его словам, механизм, связанный с электронным распространением рецептурных препаратов, призван защитить от фальсификаций и жульничества. Путин подчеркнул, что как только такая система появится, можно уже обсуждать развитие доставки рецептурных медикаментов.
— Сейчас в Государственной думе, по-моему, в первом чтении уже прошёл законопроект о такой электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта, — сказал Путин.
В связи с этим российский лидер призвал депутатов ускорить процесс принятия законопроекта, чтобы на её основе создавать "электронную систему обмена информацией между лечебными заведениями и аптечной сетью".
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