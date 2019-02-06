Путин: Минздрав осторожен в теме электронной торговли лекарствами

Президент России Владимир Путин заявил, что Минздрав осторожен в вопросе электронной торговли лекарствами. Такое мнение глава государства высказал, выступая на форуме "Деловая Россия".

— Для того чтобы быть уверенным, что не будет никаких фальсификаций, не будет никакого жульничества, нужно наладить соответствующий электронный оборот информации между лечебным заведением, врачом и аптекой. Пока такой системы нет, — сказал Путин.

Путин добавил, что проект закона об электронной торговле медицинскими препаратами прошёл первое чтение в Госдуме. По словам главы государства, есть необходимость посмотреть, как будет проходить продажа препаратов, отпускаемых без рецепта, после принятия закона.