Путин выступил за прозрачность критериев и процедуры штрафов для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин выступил за совершенствование критериев и процедуры решений о штрафах по итогам проверок бизнеса, которые должны быть понятны и прозрачны.

— Критерии должны быть понятными и процедура принятия решений [о штрафах по результатам проверок], — сказал российский лидер на форуме "Деловой России".

Ранее Путин заявил, что необходимо предотвращать любые возможные манипуляции с электронными расчётами.