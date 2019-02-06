Путин выступил за прозрачность критериев и процедуры штрафов для бизнеса

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Путин выступил за прозрачность критериев и процедуры штрафов для бизнеса

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Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Президент РФ Владимир Путин выступил за совершенствование критериев и процедуры решений о штрафах по итогам проверок бизнеса, которые должны быть понятны и прозрачны.

— Критерии должны быть понятными и процедура принятия решений [о штрафах по результатам проверок], — сказал российский лидер на форуме "Деловой России".

Ранее Путин заявил, что необходимо предотвращать любые возможные манипуляции с электронными расчётами.

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