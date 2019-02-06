Путин: Не вижу препятствий для антидемпинговых мер против компаний по пестицидам

Несмотря на то что Казахстан заблокировал решение Евразийской комиссии по этим компаниям, Россия может принять подобные меры.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести антидемпинговые меры против европейских компаний, которые продают пестициды по заниженным ценам.

По словам Путина, то, что компании из Европы продают пестициды на российском рынке дешевле, чем на внутреннем, — "известный факт", и это является верным признаком демпинга. И несмотря на то, что Казахстан заблокировал решение Евразийской комиссии по этим компаниям, Россия, как и другие страны, вправе принять соответствующие меры.

— Поэтому, надеюсь, меня министерство наше соответствующее услышит, выступит с инициативой, антимонопольные службы тоже поддержат… Я не вижу препятствий, почему нам это не сделать, — сказал он на форуме "Деловая Россия".

При этом через территорию Казахстана в РФ могут попасть некоторые объёмы товара, в связи с чем необходимо продумать вопрос минимизации потерь.

Также президент отметил разницу между российскими производителями удобрений и их конкурентами: отечественные удобрения — как на экспорт, так и для внутреннего пользования — не представляют угрозы для здоровья людей, в то время как у конкурентов отсутствуют компоненты, нужные для создания такого продукта.