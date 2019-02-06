Путин призвал ЦБ и Минфин проработать механизмы субсидирования станкостроения

Российский лидер заявил, что в России падает количество импорта и увеличивается количество экспорта отечественной продукции.

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк, Министерство финансов и другие профильные министерства и ведомства проработать механизмы финансовой поддержки станкостроения.

По словам российского лидера, в России падает количество импорта и увеличивается количество экспорта отечественной продукции, однако таких показателей всё ещё недостаточно.

— В Минпроме существует целая программа по поддержке различных отраслей, в том числе станкостроения, но что касается "оборотки", там есть принципиальные вещи, и я прошу наши финансовые власти — ЦБ и Минфин, соответствующие профильные министерства — ещё раз подумать, — сказал Путин.

Президент отметил, что в данной отрасли есть производство длительного цикла, что ведёт к повышенному риску предприятий. В связи с этим Минфину нужно выделять дополнительные средства для поддержки этой ставки: "нужны какие-то механизмы, которые дополнительно поддержали бы отрасль".

Ранее Владимир Путин пообещал господдержку при строительстве спортивных объектов.