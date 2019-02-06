Янукович заявил о подготовке покушения на Медведчука на Украине

По его информации, на Украине была создана специальная группа из 12 человек, готовящих покушение на оппозиционера.

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Москве заявил, что на председателя политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука готовится покушение.

— У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении. Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже. Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти, — сообщил Янукович.

Он добавил, что возбуждение уголовного дела против Медведчука "противоречит демократическим принципам" и что в бытность президентом Янукович не всегда был согласен с ним, но никогда не требовал, чтобы "ему заткнули рот".

Как писал ранее Лайф, генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". В ответ на обвинения Медведчук заявил, что таким образом украинские власти отреагировали на его позицию по Донбассу.