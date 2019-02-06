Путин допустил либерализацию валютного контроля для экспортёров

Президент России Владимир Путин допустил либерализацию валютного контроля в экспорте, если это не будет ставить под угрозу интересы страны.

— Давайте посмотрим. Если у вас есть какие-то предложения по поводу того, как можно либерализовать данный вид деятельности, не подвергая угрозам интересы страны, то давайте подумаем. Я согласен, — заявил президент на форуме "Деловой России" в ответ на предложение одного из участников заседания.

Ранее Путин выступил за совершенствование критериев и процедуры решений о штрафах для бизнеса, которые должны быть понятны и прозрачны.