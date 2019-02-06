Путин отменил визы для граждан Турции при командировках

Своим указом глава государства расширил круг лиц, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введённых в 2015 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции при командировках и для водителей при автоперевозках при условии принятия Анкарой аналогичных мер. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в число граждан Турции, для которых вводится безвизовый въезд в Россию, входят профессиональные водители, занимающиеся международными перевозками, а также владельцы специальных паспортов, отправляющиеся в РФ в краткосрочные командировки. При этом ограничения будут сняты, если турецкая сторона примет аналогичное решение.

Напомним, ограничения в отношении Турции были введены в ноябре 2015 года после того, как ВВС республики сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.