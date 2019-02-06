Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве

Рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) похоронили на Пятницком кладбище в Москве. На этом кладбище покоится его бабушка по маминой линии.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", после погребения родные попросили фанатов включить музыку Кирилла Толмацкого. В итоге из портативной колонки раздавался трек "У меня есть план".

Ранее прошла гражданская панихида в Центральной клинической больнице. С ним попрощались заслуженный артист России Аркадий Укупник, рэперы Лигалайз и ST, участник "Камеди клаб" Гавр и другие представители шоу-бизнеса.