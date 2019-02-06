В области науки и инноваций. Путин вручит премии молодым учёным 7 февраля

Лауреатов наградят за вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Церемония вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год состоится в Кремле в четверг, 7 февраля. Молодые учёные получат награды из рук президента России Владимира Путина. Ежегодная премия будет присуждаться молодым учёным и специалистам уже в десятый раз.

Как уже сообщал Лайф, в этом году лауреатами премии стали авторы прорывных технологий решения многомерных задач, создатели нового метода обнаружения взрывчатки, а также механизмов устойчивости насекомых-вредителей. Кроме того, премия присуждена за изучение особенностей нервной системы живых организмов.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых учёных, которая была учреждена в 2008 году, присуждается за серьёзный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности государства.