Генпрокуратура получила право искать сбережения чиновников за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт право Генпрокуратуре проверять сведения о наличии у чиновников вкладов и сбережений в банках за границей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Стоит отметить, что закон вступает в силу через полгода после того, как его официально опубликуют.

Сейчас российское законодательство запрещает чиновникам высокого уровня, госслужащим, депутатам и сенаторам открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, а также владеть или пользоваться зарубежными финансовыми инструментами, например ценными бумагами разных компаний.

Инициатива позволит Генпрокуратуре направлять запросы в ЦБ РФ. А тот уже запрашивает у финансовых регуляторов в других странах данные о наличии или отсутствии вкладов или счетов российских чиновников.