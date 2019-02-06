Путин подписал закон о штрафах за нарушения при подаче данных об инвалидах

Штраф, максимальный размер которого составит 30 тысяч рублей, будет грозить должностным лицам, ответственным за подачу данных в федеральный реестр, или же тем, кто предоставил неверную информацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при предоставлении данных об инвалидах в федеральный реестр. Текст документа был опубликован на портале правовой информации.

Отныне, согласно этой поправке в КоАП, должностное лицо, ответственное за предоставление информации, может быть оштрафовано, если сведения, подлежащие внесению в реестр, будут поданы не вовремя, в нарушение действующего законодательства или же не поданы вовсе.

Также административное наказание будет грозить тем, кто предоставил в реестр заведомо неверные сведения или не в полном объёме.

Максимальный размер штрафа — 30 тысяч рублей — в случае повторного нарушения. Если же правонарушение совершено впервые, максимальный размер штрафа составит 20 тысяч рублей.