Путин подписал закон о штрафах за нарушения при подаче данных об инвалидах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при предоставлении данных об инвалидах в федеральный реестр. Текст документа был опубликован на портале правовой информации.
Отныне, согласно этой поправке в КоАП, должностное лицо, ответственное за предоставление информации, может быть оштрафовано, если сведения, подлежащие внесению в реестр, будут поданы не вовремя, в нарушение действующего законодательства или же не поданы вовсе.
Также административное наказание будет грозить тем, кто предоставил в реестр заведомо неверные сведения или не в полном объёме.
Максимальный размер штрафа — 30 тысяч рублей — в случае повторного нарушения. Если же правонарушение совершено впервые, максимальный размер штрафа составит 20 тысяч рублей.
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