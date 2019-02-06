В Германии электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие

В полиции рассказали, что состав столкнулся с грузовиком из-за того, что машинист не учёл сигнал светофора.

В немецком Ганновере с рельсов сошла городская электричка, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию города.

Drei Verletzte - Stadtbahn entgleist nach Unfall mit Laster https://t.co/BsRGObQSSq — BILD Hannover (@BILD_Hannover) 6 февраля 2019 г.

— При аварии с грузовиком и городской электричкой в районе Дафенштедт на данный момент четыре человека получили лёгкие травмы, — говорится в сообщении.

Как отмечается, машинист не учёл сигнала светофора, из-за чего произошло столкновение с грузовиком, водитель которого серьёзно пострадал. Машинист электрички получил лёгкие травмы, а пассажиры отделались испугом.

Как ранее писал Лайф, в Канаде погибло три человека после того, как поезд сошёл с рельсов.