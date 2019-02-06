Путин утвердил выделение средств на медстрахование самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о перечислении средств из федерального бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования в 2020 и 2021 годах для предоставления страховых выплат самозанятым россиянам. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Как поясняла ранее сенатор Татьяна Кусайко, данным законом "в число застрахованных по ОМС граждан, самостоятельно обеспечивающих себя работой, включены оценщики, репетиторы, няни, помощники по хозяйству и прочие граждане, занимающиеся частной практикой". При этом они не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Данная категория граждан освобождена от налогов на период с 2017 по 2019 год, также они не платят взносы за себя в ФОМС. Таким образом, при перечислении им страховых выплат у фонда появляются выпадающие доходы, которые будут компенсированы за счёт бюджетных средств согласно подписанному сегодня закону.